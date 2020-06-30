05 Октября 2020
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Политика Курганская область
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Курганской областной думы голосуют по поправкам в Конституцию

Депутаты Курганской областной думы активно посещают участки голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Депутат от рябковского округа Елена Воронович призналась, что сделала свой выбор.

"Сегодня каждый из нас может выбрать ту страну, в которой будет жить сам, и будут жить его дети. Время идёт, меняется всё вокруг. И наш Основной закон должен отвечать реалиям сегодняшнего времени", - отметила Воронович.

По ее словам, на участках для голосования соблюдается все санитарные требования - измеряется температура бесконтактным термометром, выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки, контролируется соблюдение социальной дистанции.

Депутат выразила уверенность, что зауральцы придут проголосовать на свои избирательные участки.

Еще один народный избранник - Марат Исламов - также оставил свой голос. Он отметил, что голосует в условиях пандемии в первый раз.

"Я бы хотел призвать всех жителей Зауралья принять активное участие в голосовании. Конституцию, по которой мы сегодня живем, принимали в 1993 году. И она была сделана не совсем для россиян, потому что в ее разработке принимали участие иностранные советники. А сегодняшняя Конституция сделана для будущего России", - отметил Исламов.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно.

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Депутаты Курганской областной думы голосуют по поправкам в Конституцию

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Теги: Елена Воронович, Марат Исламов, Курган, голосование, поправки, Конституция, Курганская областная дума



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