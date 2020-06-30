В "Единой России" объяснили срыв заседания думы по отставке мэра Верхней Салды

"Единороссы", пропустившие 29 июня заседание думы в Верхней Салде, отсутствовали по уважительной причине. Об этом журналисту Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Максим Бестфатер. По его словам, помимо члена от фракции, председателя думы Игоря Гуреева, на заседании присутствовали еще два "единоросса".

"Как сообщил председатель думы Игорь Гурьев, у каждого отсутствующего депутата есть уважительная причина: кто-то на больничном, кто-то в командировке. Могу лично подтвердить, что руководитель нашей фракции Екатерина Меньшикова сейчас на больничном, и находится на нём уже достаточно давно", - рассказал Максим Бестфатер.

"Тот вопрос, который должен был быть рассмотрен на думе, не снимается с повестки. И его рассмотрение мы также берем на особый контроль", - сообщил пресс-секретарь.

Дата заседания пока не определена.

Напомним, причиной отставки являются допущенные мэром нарушения антикоррупционного законодательства: незадекларированный за 2019 г. проданный мэром автомобиль марки "Хонда CR-V" за 1 млн руб. и земельный участок за 400 тыс. руб.