Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня – 45,7%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня составила 45,7% - проголосовали 49 649 010 граждан, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Самая высокая явка зафиксирована в Чечне (75,8%), а также в Тыве, Брянской области, Тамбовской и Кемеровской областях.

Также Памфилова на брифинге рассказала, что в справочный центр ЦИК поступило почти 470 тыс. обращений, жалобы составляют около 2% от этого числа. В основном граждане хотят, чтобы им разъяснили процедуру голосования и нормы законодательства.

Между тем, сегодня в 20:00 мск заканчивается дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области. Граждане, которые записались на ДЭГ, но не проголосовали, 1 июля смогут реализовать эту возможность на классическом участке. После 20 часов мск ЦИК проведет пресс-конференцию по итогам дистанционного голосования.

Памфилова высказалась и на счет жалоб на давление со стороны работодателей на граждан. "Часть обращений касается жалоб о возможном использовании административных ресурсов. Рост таких обращений за последние дни незначительный", - аккуратно сформулировала председатель ЦИК.

"Пусть люди голосуют так, как они считают нужным и там, где считают нужным. Работодатели не имеют право на это влиять. Это является уголовно наказуемым!" – напомнила Памфилова.