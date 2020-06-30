05 Октября 2020
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Политика В России Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня – 45,7%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня составила 45,7% - проголосовали 49 649 010 граждан, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Самая высокая явка зафиксирована в Чечне (75,8%), а также в Тыве, Брянской области, Тамбовской и Кемеровской областях.

Также Памфилова на брифинге рассказала, что в справочный центр ЦИК поступило почти 470 тыс. обращений, жалобы составляют около 2% от этого числа. В основном граждане хотят, чтобы им разъяснили процедуру голосования и нормы законодательства.

Между тем, сегодня в 20:00 мск заканчивается дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области. Граждане, которые записались на ДЭГ, но не проголосовали, 1 июля смогут реализовать эту возможность на классическом участке. После 20 часов мск ЦИК проведет пресс-конференцию по итогам дистанционного голосования.

Памфилова высказалась и на счет жалоб на давление со стороны работодателей на граждан. "Часть обращений касается жалоб о возможном использовании административных ресурсов. Рост таких обращений за последние дни незначительный", - аккуратно сформулировала председатель ЦИК.

"Пусть люди голосуют так, как они считают нужным и там, где считают нужным. Работодатели не имеют право на это влиять. Это является уголовно наказуемым!" – напомнила Памфилова.

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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня – 45,7%

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Теги: явка, поправки в конституцию, голосование, цик, дистанционное голосование



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