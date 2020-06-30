05 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Власти ХМАО оценили действия мегионских нефтяников по борьбе COVID-19

Положительный опыт "Славнефть-Мегионнефтегаза" будет учтен в реестре лучших практик по борьбе с COVID-19, который сформируют в Югре. Об этом на совещании с нефтяниками сказал замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", благодаря комплексу принятых мер удалось избежать массовых вспышек заболевания на объектах компании. "Мы делаем всё, чтобы обеспечить, с одной стороны, максимальную безопасность людей, с другой – непрерывную работу всех подразделений в условиях пандемии", – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Эффективными мероприятиями, вошедшими в корпоративную программу "Антивирус", стали ограничение количества работников на месторождениях, изменение продолжительности рабочих вахт, а также использование специализированных средств индивидуальной защиты и обязательное социальное дистанцирование. Наряду с этим проводится массовое тестирование работников "Мегионнефтегаза" и сервисных организаций на COVID-19. Это позволяет выявлять тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, и предотвращать распространение инфекции в коллективе. За весь период выполнено свыше 66 тысяч РНК-тестов.

Сотрудники, прибывающие на вахту, проходят двухнедельный карантин в буферных терминалах – их у предприятия 17. Там же проводится тестирование, к работе допускаются только те, у кого результат отрицательный. Людей доставляют на производственные объекты на специально обработанном транспорте, во всех помещениях также регулярно выполняется дезинфекция. Дважды в день работники проходят термометрический контроль, на КПП установлены дополнительные мобильные фельдшерские посты.

"Комплексный подход и продуманная организация показывают свою эффективность в борьбе с вирусом. Мы готовы делиться нашим опытом с другими компаниями", – резюмировал Михаил Черевко.

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Власти ХМАО оценили действия мегионских нефтяников по борьбе COVID-19

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