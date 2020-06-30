Исполнительный директор ЗиДа подал документы в крайизбирком

Исполнительный директор "Машиностроительного завода имени Дзержинского" Павел Панков представил в краевой избирком документы для участия в выборах губернатора Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Участие в выборах он планирует как самовыдвиженец. Подать документы кандидаты могут до 5 июля.

Также документы подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - он подал документы как самовыдвиженец, учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин избирается от "Справедливой России", зарегистрировался руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и экс-директор "ПЕМОС-Хенкель", а ныне пенсионер Евгений Козлов, который будет участвовать в выборах от партии "Патриоты России".

Для регистрации все кандидаты должны собрать в свою поддержку подписи не менее 6% муниципальных депутатов (102 подписи). А кандидаты-самовыдвиженцы также должны собрать подписи около 20 тыс. избирателей Пермского края. Напомним, что Прикамье - один из трех регионов РФ, где проходит эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал "Госуслуги". Кандидат может собрать таким образом до 25% (около 5000) подписей граждан.

Прием документов на регистрацию заканчивается 29 июля