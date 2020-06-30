Путин попросил россиян проголосовать: "Голос каждого из вас самый важный, самый главный"

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    pepe jeans парнас вот

Политика В России
Обращение президента России Владимира Путина 30 июня 2020 года (2020) | Фото: 1 канал

Путин попросил россиян проголосовать: "Голос каждого из вас самый важный, самый главный"

Владимир Путин обратился к россиянам, призвав их завтра проголосовать по поправкам в Конституцию. 1 июля – основной день голосования, хотя плебисцит идет уже неделю и явка составляет почти 46%.

Президент вышел в эфир от подножия Ржевского мемориала Советскому солдату, который он сегодня открыл вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Начиная свое выступление, Путин рассказал о солдатах, павших на Тверской земле: "Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом. Жили в стране, где связаны воедино судьбы, устремления, надежды наших предков. Когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи".

Обращение президента России Владимира Путина 30 июня 2020 года(2020)|Фото: 1 канал

"За последнее время не раз обращался к вам по самым разным вопросам. Сегодня делаю это вновь. Мы голосуем не просто за поправки – мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Каждый из вас, принимая столь важное решение, думает, прежде всего, о своих близких. О ценностях, которые нас объединяют. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь. На этом держится суверенитет России, также как на уважении к своей истории, языку, традициям.

Вновь обозначу свою позицию: обновленный текст Конституции вступит в силу только при вашей поддержке. Голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован желанием защитить здоровье людей.

Прошу вас дороги друзья сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", - заявил Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

Путин попросил россиян проголосовать: "Голос каждого из вас самый важный, самый главный"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, обращение к россиянам, поправки в конституцию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 11:10 Мск Путин проголосовал на участке в Российской академии наук
Ранее 01.07.2020 10:58 Мск ЦИК: за шесть дней голосования поступило всего 5 претензий на организацию процесса
Ранее 01.07.2020 10:17 Мск Российская явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра – 55,7%
Ранее 30.06.2020 13:59 Мск Явка на голосовании по поправкам в Конституцию на утро 30 июня – 45,7%

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети