Путин попросил россиян проголосовать: "Голос каждого из вас самый важный, самый главный"

Владимир Путин обратился к россиянам, призвав их завтра проголосовать по поправкам в Конституцию. 1 июля – основной день голосования, хотя плебисцит идет уже неделю и явка составляет почти 46%.

Президент вышел в эфир от подножия Ржевского мемориала Советскому солдату, который он сегодня открыл вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Начиная свое выступление, Путин рассказал о солдатах, павших на Тверской земле: "Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом. Жили в стране, где связаны воедино судьбы, устремления, надежды наших предков. Когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи".

"За последнее время не раз обращался к вам по самым разным вопросам. Сегодня делаю это вновь. Мы голосуем не просто за поправки – мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Каждый из вас, принимая столь важное решение, думает, прежде всего, о своих близких. О ценностях, которые нас объединяют. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь. На этом держится суверенитет России, также как на уважении к своей истории, языку, традициям.

Вновь обозначу свою позицию: обновленный текст Конституции вступит в силу только при вашей поддержке. Голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован желанием защитить здоровье людей.

Прошу вас дороги друзья сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", - заявил Путин.