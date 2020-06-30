Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский.

Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. Добровинский уточнил, что младшего сына Захарова представляет другой адвокат.

Mash пишет, что Валерий - младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, с которой он прожил последние 22 года. Ей процессуального статуса не присвоили.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.