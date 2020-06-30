Дуда выиграл первый тур выборов президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда победил в первом туре выборов президента, который состоялся 28 июня. Он набрал 43,50% голосов.

На втором месте кандидат от "Гражданской платформы" мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов. Эти результаты почти совпали с данными экзитполов.

Явка избирателей превысила 64,51%, что намного больше, чем на предыдущих выборах, когда проголосовали только 49%, и рекордно много для выборов в Польше в последние годы.

Напомним, первоначально выборы намечались на 10 мая, но были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Сейм принял закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. Но из-за недовольства оппозиции и некоторых членов правящей коалиции правила изменили. Парламентарии приняли компромиссный закон о проведении голосования по смешанному принципу - на избирательных участках и по почте. Отмечается, что перенос выборов скорее уменьшил результат Дуды.

Одним из важных вопросов в период избирательной кампании встал вопрос о пропаганде содомии. Тшасковский ее поддерживает, Дуда подчеркивает, что это разрушительная идеология. Поэтому второй тур будет для Польши судьбоносным. Не исключено, что явка будет еще выше.

Он пройдет 12 июля. Политологи считают преждевременным говорить о победе Дуды, так как Тшасковский может получить голоса других кандидатов.