Песков исключил перекосы в интересах "Норникеля" в ситуации с аварией под Норильском

В Кремле заявили, что перекосы в интересах "Норникеля", а не государства, в связи с ситуацией в Норильске невозможны.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, аварию на ТЭЦ-3 контролируют и правоохранительные органы, и экологические ведомства. "Такие перекосы исключены", - цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил в СКР запрос с предложением отстранить руководство ГМК "Норильский никель" от управления компанией на время расследования ЧС в Норильске.

Песков отметил, что в Кремле "совершенно неизвестно" об этом. "Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил", - сказал он.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб составит десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.