Не является муниципальной собственностью. В Челябинске "Вечный огонь" не подключен к системе газоснабжения

В Челябинске мемориал "Вечный огонь" у ДК "Станкомаш" не могут подключить к системе газоснабжения из-за того, что объект не включен в реестр муниципального имущества, передает корреспондент Накануне.RU.

Мемориальный комплекс был открыт в 1985 году перед заводом "Станкомаш", но в 2000-х годах появилась идея перенести памятник на новое место. Мемориал решили установить около дворца культуры "Станкомаш". Открытие мемориального комплекса памяти защитников Отечества состоялось в сентябре 2012 года.

22 июня один из авторов сообщества "История Урала в фотографиях, статьях, документах" обратил внимание на "потухший" "Вечный огонь" и написал запрос в городскую администрацию.

Из ответа мэрии следует, что мемориал в реестре муниципального имущества города не учитывается. В настоящий момент инициированы мероприятия, направленные на признание муниципальной собственности в отношении данного объекта.

Два-три раза в год на время проведения мероприятий "Вечный огонь" подключают к газоснабжению (к баллону с сжиженным углеводородным газом). Для постоянного горения пламени требуется подключить мемориал к действующей системе газоснабжения, но сделать это можно только после признания мемориала муниципальной собственность и включения его в реестр муниципального имущества.