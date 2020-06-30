05 Октября 2020
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Политика Курганская область
Герман Травников (2020) | Фото: Накануне.RU

Герман Травников: "Если ты считаешь своей родиной Россию, ты просто не можешь не прийти голосовать"

В Курганской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Среди тех, кто проголосовал - видные политики, общественные деятели, бизнесмены и депутаты.

Представители культурной сферы также не остались в стороне - 30 июня участок для голосования посетил Народный художник Российской Федерации, житель Курганской области Герман Травников, передает корреспондент Накануне.RU.

Художник пришел голосовать в гимназию №32. На входе ему измерили температуру, выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Затем Герман Алексеевич показал члену комиссии свой паспорт и получил бюллетень.

Травников считает, что прийти на участок и проголосовать должен каждый зауралец.

"Еще Николай Алексеевич Некрасов сказал: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Если ты гражданин, если ты действительно считаешь своей родиной Россию, ты просто не можешь не прийти голосовать. Дело твое как именно ты проголосуешь, но голосовать ты должен", - сказал художник.

Он также особо отметил поправку, которая запрещает депутатам и чиновникам иметь гражданство за рубежом.

"Главное, чтобы у нас не было пятой колонны. Если кто-то имеет свои счета за рубежом, то это уже ненадежный человек. Он должен делать что-то хорошее в России, там, где его родина, где его предки, где его язык. Если он любит Россию как мать и отца, он должен жить в нашей стране", - считает Герман Травников.

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Герман Травников: "Если ты считаешь своей родиной Россию, ты просто не можешь не прийти голосовать"

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Теги: Герман Травников, художник, Курган, голосование, поправки, Конституция



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