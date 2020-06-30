Foreign Affairs: гегемонии США и Запада пришел конец

Гегемонии США и Запада пришел конец. Такой материал вышел в американском журнале Foreign Affairs.

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Издание обвиняет в этом президента США Дональда Трампа, для которого Америка важнее, чем глобальное лидерство. При этом в большой статье не приводится сколько-нибудь серьезного анализа причин этого, а все сводится к "неправильным странам", которые не желают плясать под дудку США, - прежде всего к России и Китаю.

Также показательно, что журнал называет вредной силой Всемирный конгресс семей, основанный христианскими организациями США в 1997 году, который "теперь является транснациональной сетью, поддерживаемой евразийскими олигархами", и борется против пропаганды извращений.

При этом упоминается, что антилиберальный поворот на самом Западе был вызван экономическим кризисом 2008 года, нашествием беженцев в Европу в 2015 году. А эпидемия коронавируса во многих отношениях еще больше ускоряет закат гегемонии США.

"Никакие военные расходы не могут обратить вспять процессы, ведущие к развалу американской гегемонии. Даже если Джо Байден, предполагаемый кандидат от Демократической партии, победит Трампа на президентских выборах, которые состоятся в конце этого года, или если Республиканская партия откажется от трампизма, ослабление и разрушение гегемонии будет продолжаться. Время могущества в однополярном мире прошло и уже не вернется", - прогнозируют авторы.

Они полагают, что американским политикам пора готовиться к мироустройству после завершения глобальной гегемонии. Но прежде всего США должны навести порядок в своем собственном доме.

Напомним, в 2015 году глава МИД ФРФ Сергей Лавров заявил, что эпоха доминирования Запада заканчивается.