Суд Екатеринбурга отказался выпускать из колонии торговца девушками, приговоренного к 16 годам

Сегодня, 30 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство заключенного Янай Ави о замене лишения свободы более мягким наказанием. Однако выпускать из колонии его отказались.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ави отбывает на Урале срок в 16 лет по приговору Московского окружного военного суда от 25 апреля 2011 года за совершение ряда преступлений. В частности, под его руководством было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми – продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства, так как за время, проведенное за решеткой, Янай Ави неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за различные нарушения. Администрация колонии также считала нецелесообразным замену неотбытой части более мягким видом наказания.

В итоге Чкаловский районный суд уральской столицы согласился с мнениями прокурора и администрации исправительного учреждения. Ходатайство торговца девушками оставили без удовлетворения.