05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область В России За рубежом Москва
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Суд Екатеринбурга отказался выпускать из колонии торговца девушками, приговоренного к 16 годам

Сегодня, 30 июня, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство заключенного Янай Ави о замене лишения свободы более мягким наказанием. Однако выпускать из колонии его отказались.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ави отбывает на Урале срок в 16 лет по приговору Московского окружного военного суда от 25 апреля 2011 года за совершение ряда преступлений. В частности, под его руководством было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми – продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства, так как за время, проведенное за решеткой, Янай Ави неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за различные нарушения. Администрация колонии также считала нецелесообразным замену неотбытой части более мягким видом наказания.

В итоге Чкаловский районный суд уральской столицы согласился с мнениями прокурора и администрации исправительного учреждения. Ходатайство торговца девушками оставили без удовлетворения.

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Суд Екатеринбурга отказался выпускать из колонии торговца девушками, приговоренного к 16 годам

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Теги: колония, суд, торговля людьми, Екатеринбург



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