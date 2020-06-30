05 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов проголосовал по поправкам в Конституцию, а от лотереи отказался: "Поучаствуйте за меня"

Полномочный представитель президента в Уральском округе Николай Цуканов принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, он приехал на участок, расположенный в школе № 102 на улице Чайковского, передает корреспондент Накануне.RU.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Цуканов опустил бюллетень в урну и заявил, что голосует за будущее России.

"Когда мы принимаем поправки основной закон Российской Федерации, мы говорим, безусловно, о будущем нашей страны, детей, наших родителей, ветеранов", - напомнил полпред.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что "мы строим и продолжаем строить социальное правовое государство и, конечно, очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в Конституции".

"Мы много говорим об экологии, и сегодня в 114 статье Конституции были прописаны поправки, это будет четко прописано - зона ответственности государственных органов власти, всех тех, кто продолжает строить производства, но они должны быть с учетом защиты экологического пространства, точка. Мы говорим о повышении роли Конституционного суда и, безусловно, что немаловажно для меня лично, защите института семьи. Поправки - это очень важный и ответственный шаг, поэтому, пользуясь случаем, я ещё раз хотел бы призвать: и молодых людей, которым завтра придётся выстраивать наши города, школы, детские сады; и наших родителей, которые сегодня могут прийти и отдать свой голос, именно их руками были построены улицы, города, фабрики, заводы; безусловно, наших ветеранов, которые вынуждены сегодня голосовать дома, но тем не менее у них такая возможность есть; ну и всех тех, конечно, кто сегодня уехал на дачу. Я убежден, что жители Уральского округа примут правильное решение и проголосуют так, как считают нужным. Еще раз подчеркну: мы голосуем за будущее нашей страны", - заявил полпред.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Голосование прошло в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Полпред соблюдал дистанцию от членов УИК, был в маске и перчатках.

При этом девушка вручила ему билет лотереи, которая проходит на избирательных участках и призы в которой - квартира в Академическом, семь машин "Фольксваген Поло", велосипеды и электросамокаты. Однако чиновник вернул его со словами: "Поучаствуйте за меня".

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Цуканов проголосовал по поправкам в Конституцию, а от лотереи отказался: "Поучаствуйте за меня"

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Теги: николай цуканов, голосование, конституция, лотерея



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