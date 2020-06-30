05 Октября 2020
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Оборонсервис обыски (2012) | Фото: ИТАР-ТАСС

В Петербурге по 20 адресам, связанным с Минобороны, проходят обыски

Сотрудники силовых структур проводят в Петербурге и Ленобласти обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.

Уголовное дело, по данным источника ТАСС, связано со строительством военных объектов. Обыски идут по 20 адресам.

По предварительной информации, речь может идти о более 50 эпизодах получения взяток, пишет "78.ru". Издание отмечает, что дело касается строительства объектов Минобороны в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

По данным петербургских СМИ, оперативники военной контрразведки и экономической полиции Петербурга доставляют в Следственный комитет по Западному военному округу сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны.

Сообщается, что "фактически" задержан руководитель этого подразделения и его заместитель. По информации "Фонтанки", именно им вменяется организация преступного сообщества.

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В Петербурге по 20 адресам, связанным с Минобороны, проходят обыски

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Теги: минобороны, обыски, петербург



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