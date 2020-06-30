Полпред решил разобраться с переводом рабочих "ВСМПО-Ависмы" на неполную занятость

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал для Накануне.RU ситуацию на салдинской производственной площадке корпорации "ВСМПО-Ависма" - крупнейшего в мире производителя титана. По словам чиновника, он намерен разобраться в проблеме.

"Мне сложно что-то прокомментировать по данной ситуации. О проблеме услышал только сегодня. У нас несколько проблемных точек было: одна в Тагиле (имеется в виду ситуация на НТЗМК, - прим.). Предприятие считало, что может на субподряде выполнить часть работ, но генподрядчик выбрал более комфортного подрядчика. Хотя в принципе и опыт, и возможности этого предприятия могли быть взяты на субподряд. Но это конкурсная процедура. И вторая здесь "ВСМПО-Ависма". Будем разбираться и будем смотреть, в чем проблема", - сказал полпред, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Николай Цуканов отметил, что в трудностях на предприятиях есть объективные и субъективные стороны. В целом заводам надо научиться пользоваться оказываемой государством поддержкой.

"Безусловно органы власти должны реагировать на такие заявления и не только заявления. Мы понимаем, как всем предприятиям сейчас сложно работать во время пандемии, в режиме ограничений, в режиме необходимых затрат, удаленной работы. Мы понимаем, что, конечно же, должны быть разработаны исчерпывающие меры поддержки, но в то же время мы понимаем, что есть и иные субъективные причины, по которым это может происходить. Меры поддержки бизнеса в принципе достаточно серьезные, главное - нужно научиться ими пользоваться. Но и здесь, конечно, органы власти регионов должны помогать, смотреть, отслеживать, прежде всего заботиться о гражданах. Люди должны иметь работу и достойную заработную плату. Об этом говорил президент. Такие задачи ставятся перед всеми руководителям регионов, и Свердловская область - не исключение", - заявил он.

Напомним, около 50% сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде пришлось перейти на режим неполной занятости из-за проблем авиационной отрасли на фоне пандемии коронавируса и снижения заказов на титан.