Замглавы Екатеринбурга: Загородные лагеря будут открываться постепенно

В Екатеринбурге продолжается подготовка к детской оздоровительной кампании. Сегодня в ходе брифинга заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов заявил, что в ней, как и планировалось, примут участие 21 тыс. детей, хотя возможно, что некоторые смены придется продлить на начало сентября.

"Я хочу поблагодарить жителей Екатеринбурга за то, что вы соблюдаете противоэпидемические мероприятия. Те ограничительные мероприятия, которые были введены указом губернатора, способствовали снижению заболеваемости, и как следствие – возможности открытия загородных лагерей. У нас планируется начало оздоровительной кампании со 2 июля. Но это не означает, что все в лагеря поедут 2 июля. В настоящее время идет приемка лагерей по отдельному графику, и каждый лагерь, каждый район принимает решения по открытию лагерей самостоятельно. Поэтому не факт, что все 17 лагерей муниципальных и четыре ведомственных будут заезжать с этой даты. Смотрите на сайтах администраций, когда лагеря будут готовы к заезду", - обратился он к горожанам.

По его словам, тем не менее, 21 тыс. детей будут оздоровлены в течение лета, план остается на прежнем уровне.

"Мы не снижаем себе план, мы уменьшили продолжительность смен до 14 дней, и приняли решение, что если немного "залезем" на сентябрь, мы в любом случае детей оздоравливать будем, они должны быть готовы, чтобы осенью не заболеть гриппом и другими возможными заболеваниями", - рассказал вице-мэр.

Что касается организации быта и досуга, то все рекомендации, которые обозначили федеральные власти, будут выполняться. "Мы приобрели из расчета численности все средства защиты и обеззараживания. Расставили кровати на дистанции 1,5 м, раскрыли новые помещения для проживания детей, досуговая программа будет организована таким образом, что все кружковые, секционные занятия будут проходить в основном на открытом воздухе, чтобы не скапливать детей в одном помещении и не способствовать распространению инфекции", - пояснил замглавы города.

Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева добавила, что если будет возможность открыть городские лагеря после завершения итоговой аттестации, то это будет сделано.

Главный педиатр Екатеринбурга Елена Савельева рассказала об организационных аспектах отправки детей в загородные оздоровительные лагеря:

"Каждый ребенок, выезжающий в загородный лагерь, должен иметь два основных документа. Справка о здоровье и справка о эпидемическом благополучии по адресу проживания. Районные комиссии передают списки детей в поликлинику, территориальные поликлиники оформляют эти справки на основе имеющейся медицинской документации. Поэтому за справками приходить в поликлинику не нужно. Если ребенок имеет какие-либо противопоказания, то родители будут информированы территориальной поликлиникой. То есть эти две справки оформляются в поликлинике.

Кроме этого каждый ребенок перед тем, как сесть в автобус и отправиться в загородный лагерь, будет осмотрен медицинским работником. Медицинские работники осмотрят ребенка на предмет педикулеза и возможных ОРЗ и проведут термометрию. Она проводится бесконтактным термометром. В дальнейшем она будет проводиться два раза в день".