05 Октября 2020
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Политика В России Крым
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Члену ОП РФ от Севастополя угрожали расправой за поддержку поправок в Конституцию

Глава Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева заявила, что члену ОП Наталье Кирюхиной угрожали по телефону за ту общественную деятельность, которую она ведет. Об этом она сказала на брифинге из ситуационного центра ОП.

Сама Кирюхина по видеосвязи сообщила, что ей угрожали физической расправой именно как члену ОП. Неизвестный обвинял ее в поддержке политики президента Владимира Путина и изменений в Конституцию. Будто бы она является "апологетом Русского Мира и русской культуры" и подлежит уничтожению.

"Возможно, подобное давление прозвучало не только в мой адрес, но и в адрес других общественников и активистов Севастополя и Крыма", - добавила Кирюхина, которая представляет Севастополь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот случай серьезным инцидентом и пообещала взять его на контроль.

Кирюхина подала заявление на имя начальника УМВД РФ по Севастополю. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, отметила Москалькова.

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Члену ОП РФ от Севастополя угрожали расправой за поддержку поправок в Конституцию

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Теги: конституция, поправки, общественная палата



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