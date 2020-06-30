Собчак заявила, что Шнурова в партию к Титову "сосватала" его нынешняя жена

Ксения Собчак, которая давно находится с Сергеем Шнуровым "в контрах", высмеяла последние изменения в его карьере – то он становится продюсером на ТВ, то вступает в партию и собирается участвовать в выборах. Накануне, напомним, стало известно, что фронтмен "Ленинграда" займет пост генпроюсера телеканала RTVI.

"Про rtvi не знаю,но доподлинно известно,что встречу с Титовым и партией Роста организовала его супруга. Она же отсекла главного человека в группе Ленинград-Дениса,организатора всех гастролей и концертов. При Матильде ,конечно , все было иначе....", - написала Собчак в своем telegram-канале "Кровавая барыня". Матильда – предыдущая жена Шнурова, после развода с которой он почти сразу снова женился на екатеринбурженке Ольге Абрамовой.

Не смогла Собчак оставить без оценки и видеообращение нового генпродюсера канала к аудитории: "Судя по этому обращению ,самое первое и революционное, что необходимо сделать Шнурову для своих выступлений перед миллионами обьединенных людей -это купить суфлер".