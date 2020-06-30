На Южном Урале финансирование на газификацию увеличено в полтора раза

В Челябинской области в полтора раза увеличено финансирование на газификацию в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Губернатор Алексей Текслер принял участие в личном приеме граждан в режиме видеоконференцсвязи полномочным представителем Президента Российской Федерации в УрФО Николаем Цукановым, где рассматривался вопрос Любови Смеловой о газоснабжение жилых домов по улицам Энтузиастов, Лесомелиоративной, Труда, Молодежной, Полищука и переулку Автомобильному в селе Кизильском.

Алексей Текслер отметил, что проблема газификации в Кизильском районе, как и в целом в Челябинской области достаточно актуальная.

"Мы эту проблему понимаем. В целом в этом году финансирование на газификацию увеличено в полтора раза", – рассказал он.

Перечисленные в обращении улицы вошли в проект "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области". Работы в муниципалитете начались уже в мае, в настоящий момент построено около 2 км газопровода. Всего же будет построено чуть больше 3 км газопровода низкого давления. Это позволит подключить к природному газу 40 домов.

"По договору объект планируется ввести в эксплуатацию в конце года. Мы поставили себе задачу и с главой договорились о том, что до конца августа все строительно-монтажные работы будут завершены. А в сентябре уже будет подключение к газу", – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что правительством области разрабатывается программа, с расширенным перечнем льготных категорий граждан, которые могут получить помощь на подключение к газу.

"Мы сейчас разрабатываем программу по определению льготных категорий, соответственно подключение этих льготных категорий, минимум 50% оплаты. У нас есть ветераны войны, ряд других категорий, которым 100% оплачиваем сейчас. Расширяем этот перечень, буквально последние несколько недель идет обсуждение этих категорий", - отметил он.

Николай Цуканов поручил главе муниципалитета проконтролировать с жителями вопрос по установке внутридомового оборудования.

"Вопрос безопасности очень важен", - подчеркнул он.