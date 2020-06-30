05 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Дмитрий Овсянников (2017) | Фото: Forpost-sevastopol.ru

Экс-замглавы Минпромторга Овсянников оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал на 2 тысячи рублей бывшего замминистра промышленности и торговли и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Сам Овсянников в суд не пришел. 25 июня его адвокаты предоставили медицинское заключение о его нахождении в стационаре, говорится на сайте суда.

Напомним, скандал произошел в начале апреля в аэропорту Ижевска. Чиновнику пришлось несколько раз пройти рамку металлодетектора, предъявить документы. Овсянников, якобы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявлять документы, был задержан. На него составили протокол об административной ответственности. После инцидента чиновник извинился.

Замминистра исключили из "Единой России". Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что поведение его заместителя является недопустимым. По словам Мантурова, Овсянников не будет работать в Минпромторге.

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Экс-замглавы Минпромторга Овсянников оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

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Теги: дмитрий овсянников, хулиганство, аэропорт ижевска



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