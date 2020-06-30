На Алтае и в Омской области среди членов УИК выявлено не менее 30 случаев коронавируса

Среди членов участковых избирательных комиссий Алтайского края и Омской области выявлено не менее 30 больных коронавирусом, сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на глав региональных избиркомов.

Так, по словам председателя избирательной комиссии Омской области Алексея Нестеренко, в регионе COVID-19 выявлен у 17 членов УИК. Им "выписано предписание о недопустимости нахождения в публичном пространстве"

Еще 13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае, рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова. "[Эпидемиологическая] ситуация на территории края не позволяет говорить о том, что она спокойная, — сказала чиновница. — Эти коллеги не приступили к работе, были заменены из резерва, когда такая ситуация возникала".

27 июня стало известно о минимум 50 заболевших коронавирусом среди членов избирательных комиссий на Ставрополье. "Тестирование проведено, были более 50 человек выявлены, но это не коснулось в целом работы состава участковых комиссий", - сказал председатель краевой комиссии Евгений Емельянов. По его словам, заболевших заменят людьми из резерва. Он не уточнил, успели ли заразившиеся члены избирательных комиссий выйти на работу.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия России отказалась от обязательного поголовного тестирования всех членов избирательных комиссий во всех регионах, оставив это на откуп региональных властей.