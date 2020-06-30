05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Более 2,5 тысяч свердловских семей получили сертификат на областной маткапитал

За пять месяцев 2020 года в Свердловской области выдано 2 тысячи 594 сертификата на областной материнский капитал. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Получить региональный материнский (семейный) капитал семьи могут на третьего и последующих детей. В 2019 году размер маткапитала составлял более 137 тысяч рублей, в 2020 году – более 141 тысячи рублей, а при рождении одновременно трех и более детей – почти 212 тысяч рублей.

Традиционно большая часть семей направляет средства на приобретение или строительство жилья. Потратить сертификаты семьи могут также на оплату образовательных услуг, медицинских услуг, оказываемых детям, на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков и много другого.

сад дача участок(2007)|Фото: Накануне.ru

В 2019 году сертификат на областной материнский (семейный) капитал получили 8 тысяч 328 семей. В своем ежегодном послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость продления программы материнского капитала и предложил внести ряд изменений, касающихся увеличения выплат.

В 2020 году размер материнского капитала с учетом индексации составит 466 тысячи 617 рублей. В соответствии с законодательством материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В настоящее время выдача сертификатов на материнский капитал продлена до конца 2021 года. Для получения права на капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.

Литературный квартал в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

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Более 2,5 тысяч свердловских семей получили сертификат на областной маткапитал

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Теги: материнский капитал, сертификаты, Свердловская область



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