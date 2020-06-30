В Москве с коронавирусом госпитализирована певица Анита Цой

В Москве с коронавирусом госпитализирована 49-летняя певица Анита Цой. По данным ее пресс-секретаря, на которого ссылается РИА Новости, певица с первых дней пандемии соблюдала самоизоляцию, где она могла заразиться неизвестно. Также не сообщается о степени тяжести состояния звезды.

О хронических заболеваниях у певицы ничего не известно. В 2018 году ей экстренно сделали операцию по удалению желчного пузыря. Аните стало плохо после концерта в Азов-сити, когда она со своим музыкальным коллективом направлялась в Ростов-на-Дону. Приступ сильнейшей боли начался у Цой прямо посреди степи. В ближайшей станичной больнице местные врачи обезболили звезду, и она смогла добраться до Москвы, где ее прооперировали.