05 Октября 2020
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Общество За рубежом
свиноферма, свинья (2015) | Фото: www.russtartup.ru

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может спровоцировать новую пандемию. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый штамм назвали G4 EA H1N1. Антитела к новому вирусу обнаружены в крови 10% сотрудников свиноводческих ферм.

С 2011 по 2018 год исследователи наблюдали за вирусом гриппа у свиней в десяти провинциях КНР. Они взяли у свиней около 30 тысяч назальных мазков, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Среди них оказался и недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса H1N1, унесшего в 2009 году унес жизни сотен тысяч человек по всему миру.

Ранее китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке.

Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.

По данным китайского государственного издания Global Times, за новой вспышкой COVID-19 может стоять мутация. Вирусолог считает, что выявленный на оптовом рынке коронавирус более опасный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

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Теги: китай, свиной грипп, пандемия



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