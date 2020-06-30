Вице-губернатор заявил, что глава Верхней Салды останется на посту

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько объяснил ситуацию с сорванной отставкой главы Верхней Салды Михаила Савченко. Вчера голосование по этому вопросу саботировала вся фракция партии "Единая Россия". Ранее мэр сам заявил о своем желании сложить полномочия. Как рассказал замглавы региона в разговоре с журналистом Накануне.RU, у Савченко есть на то семейные причины. Но он пока останется работать, так как региональные власти с ним договорились.

"Глава хотел уйти с работы по семейным обстоятельствам. Он останется. Мы с ним поговорили. Пока Савченко работает", - ответил Бидонько.

Примечательно, что ранее Савченко вменяли нарушения законодательства. На них обратил внимание департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области: Савченко не указал в декларации за 2019 год информацию о проданном им за 1 млн руб. автомобиле Honda CR‑V и данные о продаже участка земли за 400 тыс. руб., также мэр не указал в декларациях за 2017 и 2018 годы наличие ряда банковских счетов у него и его супруги.

"Нарушения налоговые - на усмотрение думы. Если дума посчитает несущественными нарушения, то так и будет. Так что все в рамках закона", - подытожил вице-губернатор.