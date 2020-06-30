Глава Челябинска отчиталась перед депутатами о результатах работы и рассказала о задачах на предстоящий период

Депутаты Челябинской гордумы единогласно приняли отчет главы города Натальи Котовой о результатах работы в 2019 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение из-за пандемии коронавируса проходило в режиме видеоконференцсвязи. В начале своего выступления глава Челябинска отметила, что 2019 год оказался периодом значительных изменений как для региона, так и для города.

Подводя итоги, она отметила, что на протяжении последних шести лет доля Челябинска в валовом региональном продукте постоянно росла и составляет 46%, индекс промышленного производства вырос на 6 %, крупными и средними организациями города отгружено товаров и предоставлено услуг на 700 млрд руб., прибыль организаций составила почти 50 млрд руб. Объем розничного товарооборота за прошлый год составил 163,5 млрд руб.

Средняя номинальная заработная плата в Челябинске по крупным и средним организациям за прошлый год выросла на 6 % и составила 43 тыс. 800 руб. В отчетный период уровень регистрируемой безработицы составлял менее 1%. При этом Котова подчеркнула, что 2020 год вносит свои коррективы в положение на рынке труда, в связи с этим подготовлен план мероприятий со службой занятости населения.

В прошлом году в городе было построено более 590 тыс. кв.м. жилья (71 многоквартирный дом). Выросла доля индивидуальных жилых домов до 7,5%.

Говоря об экологии, мэр города напомнила, что подписаны четырехсторонние соглашения в рамках нацпроекта "Чистый воздух".

"До 2024 года инвестиции предприятий в повышение экологичности производства в Челябинске составят 23 млрд руб. В 2019 году количество вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников сократилось на 500 т.", - заявила она.

Разработан Комплексный план по улучшению экологического развития города, ведется рекультивация городской свалки.

На 18% вырос объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям. Он составил 79 млрд руб. Из наиболее крупных инвестиционных проектов она выделила строительство нового аэровокзального комплекса, новое производство АО "Челябинский радиозавод "Полет", модернизацию мощностей Челябинского кузнечнопрессового завода, строительство цеха по производству нового ассортимента продуктов питания "Союзпищепром".

Доля социальных расходов в бюджете города составила 72% или более 33 млрд руб. В том числе, на здравоохранение было направлено 10,5 млрд руб. Были проведены капитальные ремонтные работы в медицинских учреждениях, введена в эксплуатацию после реконструкции поликлиника на ЧМЗ, закуплено оборудование на сумму 60 млн руб.

На образование было выделено 18 млрд руб. Наталья Котова подчеркнула, что в городе растет качества образования. Это подтверждается достижениями обучающихся в интеллектуальных состязаниях регионального, всероссийского, международного уровней. В 2019 году было создано 3 тыс. 288 новых мест в детских садах.

Отдельно Наталья Котова остановилась на проведении работ по благоустройству города. Было благоустроено 125 дворовых территорий и общественных пространств, еще 20 общественных пространств было благоустроены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В дорожной отрасли в прошлом году было построено более 25 тысяч квадратных метров автомобильных дорог, отремонтировано 19 улиц на площади почти 955 тысяч квадратных метров на общую сумму более 797 млн руб. Город закупил 66 низкопольных газомоторных автобусов большого класса, который уже вышел на улицы города. Это по словам мэра, позволило увеличить пассажиропоток на некоторых маршрутах более чем на 60%.

Челябинск вошел в пилотный проект "Умный город". Уже разработана Дорожная карта проекта по цифровизации до 2024 года, на ее реализацию потребуется почти 5 млрд руб.

Среди перспективных направлений работы городской мэрии на ближайшие два года Наталья Котова назвала принятие стратегии социально-экономического развития города до 2035 года и нового генерального плана города. Запланировано строительство 1,2 млн кв.м. жилья, 19 детских садов, пяти школ и одного ФОКа, благоустроено более 200 общественных пространств, дворов и территорий, высажено порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. на строительство и ремонт дорог планируется привлечь около 10 млрд руб. К середине 2021 года власти планируют вернуться к докризисному уровню безработицы.