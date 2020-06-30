05 Октября 2020
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Урал - Рубин, Кубок России (2017) | Фото: Накануне.RU

"Урал" в середине июля поборется с подмосковными "Химками" за выход в финал Кубка России

Российский футбольный союз обнародовал расписание матчей полуфинала Кубка России. Екатеринбургский ФК "Урал" встретится с ФК "Химки" из Московской области. Матч состоится 19 июля в 15 часов по уральскому времени. Игра пройдет на домашнем стадионе "шмелей" - "Екатеринбург-Арене".

В случае успеха оранжево-черные в третий раз в истории выйдут в финал розыгрыша второго по значимости российского трофея. Футболисты с берегов Исети играли в финале Кубка России в 2017 и 2019 годах. Однако, оба раза поднять Кубок над головой екатеринбуржцам помешал московский "Локомотив".

В параллельной игре полуфинала встретятся питерский "Зенит" и московский "Спартак".

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"Урал" в середине июля поборется с подмосковными "Химками" за выход в финал Кубка России

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Теги: ФК Урал, Кубок России, футбол



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