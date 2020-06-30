Пермское УФАС признало недостоверной рекламу тестов на COVID-19 "Аптеки со склада"

Рекламу экспресс-тестов на коронавирус, которые предлагали определить наличие заболевания за 10 минут в антимонопольной службе признали недостоверной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Рекламу рассылала "Аптека от склада". Жалоба поступила от жителя Перми. Напомним, заявитель сообщил, что получал рекламу в виде рассылки дважды за день. В первом сообщении говорилось, что в аптеке можно заказать тест на COVID-19, который покажет, наличие антител lgM/lgG, которые продуцируются при заболевании. Спустя полтора часа пришло еще одно сообщение с просьбой поспешить с оформлением заказа на тест-кассеты для быстрого определения COVID-19, так как в наличии осталось только пять.

Заявитель усомнился, что предлагаемый аптекой препарат является зарегистрированным государством, поскольку в специализированных лабораториях процедура тестирования занимает не менее двух дней. Распространитель рекламы экспресс-тестов предлагает произвести процедуру на определение коронавирусной инфекции за 10 минут.

"Мне кажется, что компания вводит своих клиентов в заблуждение, потому что на сайте аптеки нет никакой информации о производителе. Не понятно, это тест на наличие антител или на наличие коронавируса. Не указано, зарегистрирована ли данная тест-система Росздравнадзором", - сообщил заявитель.

Пермское УФАС направило запрос в Пермский государственный медицинский университет. Они сообщили ведомству, что пациенты могут выполнять ряд исследований самостоятельно в домашних условиях, если это предусмотрено конструктивными особенностями самой тест-системы и срок ее использования не истек.

"В то же время указанные в рекламе тест – системы предназначены лишь для ориентировочного тестирования, поскольку диагноз ставится не путем самодиагностики по результатам данного анализа, а врачом, и обязательно с учетом других факторов (эпиданамнеза, анамнеза заболевания, клинических признаков и результатов других исследований и обследований. Таким образом, информация о точности тестов 92-99% является недостоверной, т.к. требует проведения иных анализов и учета прочих влияющих на постановку диагноза факторов. Следовательно, в данном случае содержатся признаки нарушения п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе", - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС Мария Герасимова.

Лицом, ответственным за размещение рассматриваемой рекламы является администратор доменного имени apteka-ot-sklada.ru - ООО "Годовалов". УФАС в отношении ООО "Годовалов" возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.

Ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.