Россия и Турция рассматривают возможность возобновления авиасообщения с 15 июля

Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, сообщил журналистам глава Минтранса России Евгений Дитрих. Он также отметил, что авиасообщение со странами СНГ может возобновиться раньше, чем с другими странами.

Между тем, сегодня Росавиация сообщила о падении пассажирапотока в российских аэропортах в мае – он сократился почти в 10 раз, до 1,9 млн человек. Но при этом по отношению к апрелю майский показатель вырос на целых 29%.

Международноеавиасообщение России и других стран почти полностью прекратилось весной. Позже правительство ввело послабления – за границу могут уехать граждане других государств, также есть возможность улететь по работе, учебе, для ухода за больными родственниками и т.д. Также в последние дни появились сообщения о том, что Евросоюз, открывающий границы с 1 июля, сделает исключение и не будет пускать на территорию Шенгена из США, России и Бразилии – неблагополучных по COVID-19 стран.