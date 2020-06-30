Эпидемиолог: Свердловская область находится на плато по коронавирусу

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 276 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (255 случаев) и других муниципалитетов. По сведениям оперштаба, в сегодняшней сводке по Екатеринбургу учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не включали в прошлые сводки.

Всего в регионе зарегистрировано 12 тысяч 792 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки умерли еще двое больных COVID-19, всего скончались 95 заболевших. Выписано 150 человек, а всего уральские врачи вылечили 7 тысяч 459 пациентов.

Эксперты заявляют, что ситуация с коронавирусом в регионе контролируемая.

"Мы сегодня по-прежнему находимся на плато. Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют – ежедневный прирост находится в районе 200 случаев", - цитирует оперштаб главного эпидемиолога министерства здравоохранения Свердловской области Галину Борисевич.

Напомним, в понедельник свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни. Он будет действовать в регионе до 6 июля.