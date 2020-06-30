Зауральский город превратят в культурную столицу Курганской области

Город Далматово благодаря участию в национальных проектах и ряде программ с различными источниками финансирования в этом году преобразится.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, особое внимание будет уделено исторической составляющей.

"На въезде в город будут установлены две стелы с изображением монаха Далмата, который в 1644 году и основал Далматово. Туристический маршрут будет начинаться по улице Гагарина, в начале которой на стене одного из зданий уже написана масштабная картина "Рождество Христово", и продолжится до Обелиска Победы", - отметили власти.

Вокруг монастыря будет сделана пешеходная дорожка. С одной стороны от входа обустроят большой цветник, с другой - планируется сделать детскую площадку для разных возрастов. Туристы смогут посетить зону отдыха и питания, активно провести время на скейт-площадке. Для созерцания живописных видов, предусмотрено создание смотровой площадки. Планируется разместить три больших камня, где будут высечены надписи, связанные с историей монастыря.

В этом году отремонтируют 7 социально значимых объектов: Детский сад №1, СОШ №2, 4 сельских школы - Красноисетская, Новопетропавловская, Белоярская, Широковская, а также районную библиотеку. Для детско-юношеской спортивной школы приобретут комплект искусственного газона на футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками.

В самом Далматово будут благоустроены 11 дворов, здесь появятся новые тротуары, проезды и ограждения, а во дворах по улицам Маяковского, 82 и Устинова, 8 разместят новые детские площадки. На территории парка по улице Гагарина будут проведены ремонтные работы по устройству тротуаров и декоративного освещения. Благоустройство ждет и микрорайон Олимпийский - здесь планируется построить зону воркаута, спортивную и детскую площадки. Это позволит значительно разнообразить досуг горожан.

В прошлом году город был оснащен 330 светодиодными светильниками, в 2020 году заменят еще 500. Это позволит сделать Далматово не только светлым, но и безопасным как для далматовцев, гостей города и туристов.

Не останутся без внимания и жители Далматовского района. В этом году идет активная реализация мероприятий в рамках дорожного фонда, с помощью которого планируется отремонтировать более 15 дорог. Обновленный асфальт появится на территории 5 сельсоветов: Уксянском, Новосельском, Новопетропавловском, Песчано-Колединском и Уральцевском.

Общая сумма всех вышеперечисленных работ составит порядка 250 млн руб.