"Взрывной" рост числа больных коронавирусом на Ямале власти объяснили заражением контактных и отпусками

Власти Ямала объяснили "взрывной" рост количества больных коронавирусом активным заражением контактных и летней "отпускной" миграцией жителей округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по последним данным, суточный прирост количества больных на Ямале – 248.

"В населенных пунктах Ямала продолжается развитие эпидемиологических цепочек в домашних очагах. Мы видим рост заболеваемости, связанный с выявлением инфекции у тех, кто был в близком контакте с ранее заболевшими. Это члены семьи, друзья и коллеги по работе. Как правило, в семейных очагах заболевает большее число контактных, ведь люди контактируют продолжительное время. Этим отчасти обусловлен рост заболеваемости в населенных пунктах", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

В Новом Уренгое ситуация всё еще развивается. На стабилизацию эпидемиологической обстановки брошены все силы ямальского здравоохранения, помогают медики из других регионов. Также в Новом Уренгое серьёзно ужесточили требования к соблюдению действующих ограничений – масочного режима, работы магазинов и сферы услуг, условий обсервации вахтовых работников.

"Надеемся, что через неделю-две мы увидим стабилизацию ситуации в городе. Специфика летнего сезона на Ямале, когда жители традиционно очень много передвигаются по региону и в другие крупные города, с самого начала не позволяла нам надеяться на существенное снижение заболеваемости. Люди уезжают в отпуска, многие уже возвращаются и выходят на работу. Мы каждый день фиксируем случаи заболевания у тех, кто недавно вернулся из других регионов, кто ехал через крупные города России. Поэтому в нашем регионе настороженность по коронавирусу у всех задействованных ведомств достаточно высокая. И готовность реагировать тоже", - сказала Бучкова