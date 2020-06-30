05 Октября 2020
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На Крымском мосту уложили первые рельсы&#8205; (2018) | Фото: most.life

По Крымскому мосту начали ходить грузовые поезда

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Два грузовых состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу. Поезда должны встретиться под аркой моста, передает ТАСС.

Напомним, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось в декабре. Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

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По Крымскому мосту начали ходить грузовые поезда

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Теги: крымский мост, грузовые поезда



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