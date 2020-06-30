В Югре за сутки умерли три носителя коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 69 (до 3 тыс. 87), в Югре – на 279 (до 8 тыс. 958), на Ямале – на 248 (до 5 тыс. 580). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (160), Нижневартовск (48), Когалым (18). Количество умерших выросло на три (до 55).

На Ямале из 213 новых случаев в населённых пунктах 134 приходится на Новый Уренгой. В больнице Тюмени умер 55-летний носитель коронавируса с острой респираторной недостаточностью и сопутствующим хроническим заболеванием. Он неделю пробыл на ИВЛ.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 693 пациентов.