05 Октября 2020
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Общество В России
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

COVID-статистика за сутки по России: 6693 заболевших, 9220 выздоровевших

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

Распределение новых случаев по регионам выглядит так:

Москва - 745

Московская область - 301

Ханты-Мансийский АО - 279

Свердловская область - 276

Санкт-Петербург - 253

Ямало-Ненецкий АО - 248

Иркутская область - 242

Нижегородская область - 203

Воронежская область - 179

Челябинская область - 144

Красноярский край - 144

Республика Тыва - 125

Мурманская область - 118

Саратовская область - 110

Новосибирская область - 109

Ульяновская область - 106

Архангельская область - 102

Волгоградская область - 95

Ростовская область - 94

Омская область - 82

Хабаровский край - 81

Приморский край - 80

Ставропольский край - 78

Оренбургская область - 77

Пензенская область - 77

Алтайский край - 76

Тульская область - 73

Карачаево-Черкесская Республика - 72

Ивановская область - 70

Тюменская область - 69

Брянская область - 65

Республика Дагестан - 65

Забайкальский край - 62

Белгородская область - 60

Краснодарский край - 60

Курская область - 59

Томская область - 57

Пермский край - 54

Республика Коми - 53

Кабардино-Балкарская Республика - 52

Республика Адыгея - 51

Чувашская Республика - 51

Самарская область - 51

Ленинградская область - 50

Владимирская область - 48

Тверская область - 48

Тамбовская область - 46

Республика Башкортостан - 46

Калужская область - 45

Новгородская область - 45

Республика Саха (Якутия) - 45

Камчатский край - 45

Ярославская область - 44

Рязанская область - 43

Республика Татарстан - 41

Кемеровская область - 40

Липецкая область - 38

Республика Бурятия - 38

Смоленская область - 37

Псковская область - 35

Республика Мордовия - 35

Кировская область - 35

Орловская область - 33

Курганская область - 33

Республика Алтай - 33

Магаданская область - 33

Астраханская область - 31

Республика Марий Эл - 29

Сахалинская область - 29

Республика Карелия - 28

Республика Хакасия - 28

Республика Ингушетия - 27

Амурская область - 25

Республика Северная Осетия - 22

Вологодская область - 21

Удмуртская Республика - 20

Костромская область - 18

Калининградская область - 10

Севастополь - 6

Чеченская Республика - 5

Республика Крым - 4

Ненецкий АО - 2

Республика Калмыкия - 2

Еврейская АО - 2

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COVID-статистика за сутки по России: 6693 заболевших, 9220 выздоровевших

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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