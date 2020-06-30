COVID-статистика за сутки по России: 6693 заболевших, 9220 выздоровевших

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.