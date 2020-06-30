COVID-статистика за сутки по России: 6693 заболевших, 9220 выздоровевших
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.
Распределение новых случаев по регионам выглядит так:
Москва - 745
Московская область - 301
Ханты-Мансийский АО - 279
Свердловская область - 276
Санкт-Петербург - 253
Ямало-Ненецкий АО - 248
Иркутская область - 242
Нижегородская область - 203
Воронежская область - 179
Челябинская область - 144
Красноярский край - 144
Республика Тыва - 125
Мурманская область - 118
Саратовская область - 110
Новосибирская область - 109
Ульяновская область - 106
Архангельская область - 102
Волгоградская область - 95
Ростовская область - 94
Омская область - 82
Хабаровский край - 81
Приморский край - 80
Ставропольский край - 78
Оренбургская область - 77
Пензенская область - 77
Алтайский край - 76
Тульская область - 73
Карачаево-Черкесская Республика - 72
Ивановская область - 70
Тюменская область - 69
Брянская область - 65
Республика Дагестан - 65
Забайкальский край - 62
Белгородская область - 60
Краснодарский край - 60
Курская область - 59
Томская область - 57
Пермский край - 54
Республика Коми - 53
Кабардино-Балкарская Республика - 52
Республика Адыгея - 51
Чувашская Республика - 51
Самарская область - 51
Ленинградская область - 50
Владимирская область - 48
Тверская область - 48
Тамбовская область - 46
Республика Башкортостан - 46
Калужская область - 45
Новгородская область - 45
Республика Саха (Якутия) - 45
Камчатский край - 45
Ярославская область - 44
Рязанская область - 43
Республика Татарстан - 41
Кемеровская область - 40
Липецкая область - 38
Республика Бурятия - 38
Смоленская область - 37
Псковская область - 35
Республика Мордовия - 35
Кировская область - 35
Орловская область - 33
Курганская область - 33
Республика Алтай - 33
Магаданская область - 33
Астраханская область - 31
Республика Марий Эл - 29
Сахалинская область - 29
Республика Карелия - 28
Республика Хакасия - 28
Республика Ингушетия - 27
Амурская область - 25
Республика Северная Осетия - 22
Вологодская область - 21
Удмуртская Республика - 20
Костромская область - 18
Калининградская область - 10
Севастополь - 6
Чеченская Республика - 5
Республика Крым - 4
Ненецкий АО - 2
Республика Калмыкия - 2
Еврейская АО - 2