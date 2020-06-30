Пермский край третий день демонстрирует показатели, достаточные для второго этапа снятия "коронавирусных" ограничений

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 54 (до 3 тыс. 691). По данным краевого оперштаба, регион третий день подряд демонстрирует показатели, достаточные для перехода на второй этап снятия ограничений.

Коэффициент распространения болезни – 0,79 (на 29 июня – 0,79). Охват тестированием населения составил 160,5 на 100 тыс. в день. Количество коек для больных инфекцией – 3,3 тыс.

Отметим, суточный прирост по стране – 6 тыс. 693 инфицированных.