Жительницу Прикамья осудили за побег из отделения больных COVID-19

Кунгурский городской суд на 7,5 тыс. оштрафовал жительницу Суксунского района за самовольный уход из больницы, куда ее поместили с подозрением на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

На карантин женщину поместили 11 мая. Там она должна была находиться до двукратного отрицательного результата на 2019-nCoV, но самовольно покинула инфекционное отделение больницы уже 15 мая, нарушив таким образом предписание органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Постановлением судьи Кунгурского городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного для граждан санкцией соответствующей статьи, - 7500 руб.", - сообщили в ведомстве