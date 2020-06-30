05 Октября 2020
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Жительницу Прикамья осудили за побег из отделения больных COVID-19

Кунгурский городской суд на 7,5 тыс. оштрафовал жительницу Суксунского района за самовольный уход из больницы, куда ее поместили с подозрением на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

На карантин женщину поместили 11 мая. Там она должна была находиться до двукратного отрицательного результата на 2019-nCoV, но самовольно покинула инфекционное отделение больницы уже 15 мая, нарушив таким образом предписание органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Постановлением судьи Кунгурского городского суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного для граждан санкцией соответствующей статьи, - 7500 руб.", - сообщили в ведомстве

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Жительницу Прикамья осудили за побег из отделения больных COVID-19

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Теги: коронавирус, карантин, штраф



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