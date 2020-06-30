СМИ: США могут выкупить у Турции российские С-400

Республиканец Джон Тьюн внес в парламент США поправку в закон об оборонном бюджете страны на 2021 год. Она предполагает выкуп у Турции российских комплексов С-400, сообщает Defense News. Поставки систем турецким военным Россия начала в 2019 году.

Еще один сенатор-респбуликанец Джим Риш предлагает ввести санкции в отношении Анкары, пишет "Коммерсант". Пока неизвестно, будут ли эти две поправки приняты.

Напомним, ранее США отказались поставлять Турции истребители F-35 в ответ на закупку турками российских ЗРК. США требуют обменять С-400 на американские Patriot, между тем, Анкара подумывает закупить вместо F-35 российские Су-35.