Власти Тюменской области опровергли переход региона на дистанционное обучение

Тюменская область не будет переходить на дистанционное обучение. Информацию об этом озвучили власти региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что школы в 14 регионах, среди которых оказались Тюменская область и Ямал, якобы полностью перейдут на дистанционное обучение, и уже новый учебный год начнётся "на удалёнке".

"Тюменская область ни на какое дистанционное обучение не переходит. Планов таких не вынашивает, никаких мер к этому не предпринимает. Единственные действующие ограничения вызваны коронавирусом и каникулами. По мере снижения напряжённости будут сняты ограничения на посещение образовательных учреждений, и они заработают в очном режиме", - заявил замгубернатора региона Алексей Райдер.

Говоря о проекте "Цифровая образовательная среда", он уточнил, что речь о нём зашла ещё в конце 2018 г., а в Тюменской области его протестировали в 2019 г.

"Проект предусматривает оснащение школ оборудованием, чтобы ученики – в первую очередь, старшеклассники – могли получать образование на дополнительных платформах. Если мы говорим о качественных курсах, они проходят онлайн. Например, инженерная графика или web-дизайн. Они востребованы у школьников, ученики отдают себе отчёт, что им это надо. Взять эти знания у учителей-предметников нельзя", - сказал Райдер.

Оборудование – класс и автономный доступ в интернет – установлено в 28 школах и одном техникуме. В пример Райдер привёл интерактивное посещение президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

"Проект – не про подготовку к дистанционному обучению как таковому, а про то, что не укладывается в рамки школьных дисциплин", - сказал Райдер.