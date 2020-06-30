Пермский бассейн остался без света из-за долгов за электроэнергию

В Перми без электроэнергии остался бассейн ООО "БМ", сообщает "Ъ".

В спорткомплексе утверждают, что их отключили без предупреждения. Якобы компания имела долг за май в сумме 80 тыс. руб. Эту сумму в бассейне не считают критичной, поскольку являются крупными потребителями электроэнергии, а период платы за июнь еще не наступил.

В "Пермэнергосбыте" утверждают, что 18 июня направили уведомление об отключении. Согласно договору, оплата производится тремя траншами: два в расчетном месяце и третий транш в месяце, следующем за расчетным. Общая сумма долга бассейна, как утверждают энергетики, составляет 189 тыс. руб., из них 80 тыс. руб.— окончательный расчет за май (необходимо было погасить до 18 июня), 46 тыс. руб.— первый аванс июня (оплата до 10 июня), 62 тыс.— второй аванс июня (оплата до 25 июня).

"Ответа и погашения задолженности не последовало, в связи с чем 29 июня было произведено отключение",— пояснили в компании.

В "БМ", в свою очередь сообщили о намерении подать в суд на энергетиков.