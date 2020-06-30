В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о мутации коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что обнаруженные мутации коронавируса не приводят к серьезным изменениям свойств COVID-19.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране.

В Роспотребнадзоре пояснили, что мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека. Ученые должны следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания, отметили в ведомстве.

Ранее исследование американских ученых показало, что с начала пандемии COVID-19 коронавирус мутировал, и теперь этот штамм доминирует, например, в США, а также, возможно, в Европе, где он появился в начале февраля. Особенность новой "версии" вируса в том, что она еще более заразна, сообщается в отчете Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США).

Исследователи предупреждают, что если эпидемия коронавируса не иссякнет летом как сезонный грипп, вирус может мутировать и дальше, потенциально ограничивая эффективность вакцин.