Почти половина сотрудников "ВСМПО-Ависма" перешла на режим неполной занятости

Около 50% сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде пришлось перейти на режим неполной занятости, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Интерфакс". Таким образом, к новому режиму придется привыкнуть 10 тыс. 278 сотрудникам в 80% подразделений.

По словам директора департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрия Антонова, причиной снижения объемов производства продукции крупнейшим в мире производителем титана стал всемирный экономический кризис, который негативно сказался на авиационной отрасли. Так, из-за коронавируса в 2020 г. сократился план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тыс. т. до 26,5 тыс. т., по выпуску титана губчатого - с 44 тыс. т до 35 тыс. т.

Также теперь 30 работников ПАО находятся в простое, 27 - в отпуске без сохранения заработной платы, а 407 работают из дома дистанционно. На увольнение с 1 августа подали заявление четыре человека.

И.о. гендиректора корпорации Максим Кузюк заявлял ранее, что велика возможность остановки работы предприятия с сентября, однако зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков, которому принадлежат 65% акций "ВСМПО-Ависмы", совместно с "Ростех" (25% акций) это опровергали.