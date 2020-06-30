"Заморозит" ли Путин в очередном обращении пенсионную "реформу"?

Сегодня президент РФ Владимир Путин совершит первую официальную поездку с начала эпидемии коронавируса. В Тверской области вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко он откроет Ржевский мемориал Советскому солдату. Ожидается, что сегодня же Путин в очередной раз обратится к россиянам - теперь уже накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.

От нового выступления Владимира Путина ожидают и анонсирования новых социальных мер, но если они будут объявлены, то уже не могут быть связаны с раздачей небольших сумм. В прошлый раз глава государства анонсировал повышение НДФЛ с 13 до 15% для людей с доходом более 5 млн руб. в год. В этот раз ряд наблюдателей не исключают и заявлений о "заморозке" пенсионной "реформы".

"Без "подарков" с призывами "за все хорошее" лишний выход Путина уже ничего не добавляет, - пишет в своем телеграм-канале бывший депутат свердловского заксобрания Нафик Фамиев. - В АП думают, с чем выйти на обращение. Предложений два - очередная раздача населению "вертолетных" денег, заморозка закона о новом пенсионном возрасте 65/60 на некоторое время. Новая раздача небольших денег уже не впечатляет, а больших просто нет и жалко. Самым сильным ходом для взрывного роста явки, конечно, могла бы стать заморозка пенсионной реформы до переизбрания президента со ссылкой на трудные времена и рост безработицы".

Доцент кафедры философии, социологии и культурологии УрГПУ Андрей Коряковцев считает, что корректировка пенсионной "реформы" в принципе возможна, но когда она на самом деле произойдёт - неизвестно.

"Реформа была вызвана наметившимися экономическими потребностями в увеличении рабочей силы, ведь квалифицированные кадры остаются всё-таки советские. В неолиберальную эпоху у нас была разгромлена система воспроизводства квалифицированной рабочей силы. И весьма логично предположить, что правительство попыталось решить эту проблему, синхронизировав величину пенсионного возраста у нас с европейской", - считает он.

Ошибкой властей, по его мнению, стало то, что весь пакет социальных мер надо было запускать сразу же после принятия пенсионной "реформы", чтобы смягчить её остроту, чего не было сделано, возможно, из-за внутриэлитной конфронтации. В итоге население отнеслось к произошедшему отрицательно, и репутацию президента и правительства пенсионная "реформа" испортила.

А руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин убежден, что слов о пенсионной "реформе" сегодня Путин не скажет точно.

"Это из разряда желаний людей, или, на мой взгляд, фантазий. Эта мера трудноосуществимая и малореалистичная. Такие решения готовятся заранее, но никаких свидетельств того, чтобы [отмена пенсионной "реформы"] готовилась, нет", - рассказал в беседе с Накануне.RU политолог.