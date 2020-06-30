«Уралкалий» опубликовал ЕSG-отчет за 2019 год

ПАО «Уралкалий» (Компания; Уралкалий; Московская биржа: URKA) опубликовало годовой отчет (ESG-отчет) за 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU. Отчет заверен независимой третьей стороной.

Фактически в отчете имеются данные по всем аспектам, связанным с деятельностью и устойчивым развитием бизнеса «Уралкалия». В документе приводится обзор стратегии устойчивого развития «Уралкалия», которая была пересмотрена в 2019 году, данные о достигнутых показателям в области экологии и цели на период до 2022 года, описание планов по повышению прозрачности и качества отчетности, информация о роли компании в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

В отчете отмечается, что «Уралкалий» в 2019 году компания создала рабочую группу по устойчивому развитию под руководством генерального директора «Уралкалия» Дмитрия Осипова. Обновленная стратегия Компании сосредоточена на четырех основных областях: снижении негативного воздействия на окружающую среду, обеспечении здоровья и благополучия работников, устойчивом экономическом развитии и взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Компания также заявила свою приверженность семи целям ООН в области устойчивого развития (ЦУР):ликвидация голода; хорошее здоровье и благополучие; чистая вода и санитария; достойная работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; ответственное потребление и производство; и борьба с изменением климата.

Относительно экологии "Уралкалий" ставит амбициозные задачи на период до 2022 года. В частности - сократить объем забираемой воды на 10%. К концу 2019 года по этому показателю уже на 8,4% сократился объем забираемой воды по сравнению с 2018 годом, а по сравнению с 2017 годом — на 9,8%. Потребление энергии сократилось на 6,5% (в 2019 году на 6% по сравнению с 2018 годом); цель «Уралкалия» предполагает сокращение энергопотребления на 10% в 2017-2022 годах. В 2019 году удельная величина энергопотребления снизилась на 2,6% по сравнению с 2018 годом. Удельные прямые выбросы парниковых газов в 2019 году сократились на 9,4% по сравнению с 2018 годом.

Всего в течение отчетного периода на природоохранные инициативы компания выделила 76,8 млн долларов США, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий".

По линии корпоративного управления «Уралкалий» стремится следовать лучшим мировым стандартам. В частности, компания проводит актуализацию своих внутренних документов, регулирующих управление вопросами ESG; в рамках данной работы была разработана и утверждена в 2020 году, сообщается в отчет, компания также начала диалог с ведущими рейтинговыми агентствами, занимающимися вопросами ESG.

Также в документе отмечается, что, поскольку «Уралкалий» видит свою миссию в обеспечении глобальной продовольственной безопасности путем содействия эффективному и ответственному производству и использованию калийных удобрений, то компания регулярно проводит образовательные проекты для фермеров, чтобы помочь им повысить показатель урожайности, отдавая приоритет странам, где проблема продовольственной безопасности является наиболее острой

В связи с пандемией COVID-19 «Уралкалий» предпринимает масштабные превентивные комплексные действия для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией сотрудников, партнеров и местного населения в регионах присутствия. Дмитрий Осипов, генеральный директор «Уралкалия», особо отмечает: "В 2020 году беспрецедентная пандемия COVID-19 напомнила нам об уязвимости перед болезнями и важности здорового развития общества. Мы ставим безопасность и благополучие наших сотрудников и населения в регионах нашего присутствия на первое место в это непростое время, признавая при этом, что такие компании, как наша, должны предпринимать более активные действия для защиты планеты для будущих поколений. Мы сосредоточены на активной работе в области основных для нас приоритетов в области устойчивого развития, включая обеспечение здоровья и благополучия сотрудников Компании, защиту окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Мы планируем информировать все заинтересованные стороны о прогрессе во всех этих областях".

Комментируя публикуемый отчет в целом, Дмитрий Осипов сообщил: "Я рад представить утвержденный Советом директоров Отчет об устойчивом развитии «Уралкалия» за 2019 год, который демонстрирует значительный прогресс в достижении наших целей, а также подчеркивает повышение нашего внимания к теме устойчивого развития и совершенствование стратегии в области ESG. В частности, я хотел бы подчеркнуть, что в 2019 году мы провели работу с независимыми экспертами, чтобы завершить всесторонний анализ наших практик ESG. Это позволило нам разработать дорожную карту, которая обеспечит дальнейшее совершенствование работы в области ESG в предстоящие годы. «Уралкалий» стремится быть лидером в области устойчивого развития — это включает в себя не только ответственный подход к управлению бизнесом и учет интересов всех заинтересованных сторон, но и наше обязательство играть активную роль в решении важнейшей проблемы глобальной продовольственной безопасности за счет работы с отдельными, наиболее пострадавшими в мире сообществами".

Полная версия отчета доступна на корпоративном сайте Компании.