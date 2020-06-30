Во Владикавказе предотвращен теракт

Во Владикавказе предотвращен теракт, его собирался совершить сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба ФСБ России.

"Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", - цитирует ФСБ РИА Новости.

По данным спецслужбы, задержанный собирался совершить теракт и уехать на Ближний Восток, чтобы вступить в ряды боевиков.

В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками, находящимися за границей.