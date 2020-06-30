В Якутии произошел пожар на руднике, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса

В Якутии произошел пожар на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, в горной выработке загорелась погрузочно-разгрузочная машина. В руднике находится 98 человек, их выводят на поверхность.

25 июня работа рудника "Интернациональный", принадлежащего компании "АЛРОСА", была приостановлена из-за нескольких случав коронавируса у сотрудников.

На руднике продолжают работу только критически важные подразделения. Заболевшие направлены в больницу Мирного.