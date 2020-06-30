05 Октября 2020
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Ржевский мемориал советскому солдату. (2020) | Фото: Россия 1

Путин сегодня откроет Ржевский мемориал, пообщается с Лукашенко и обратится к россиянам

Владимир Путин сегодня совершит первую официальную поездку с начала эпидемии коронавируса. В Тверской области вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко он откроет Ржевский мемориал Советскому солдату.

"Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора А.Коробцова и архитектора К.Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы", - говорится на сайте Кремля о создании мемориала.

Ржевский мемориал советскому солдату.|Фото: Россия 1

Ржевский мемориал Советскому солдату. Фото: "Россия 1"

Там же Путин и Лукашенко проведут короткие переговоры – сегодня же глава Белоруссии вернется в Минск. Это будет уже вторая за неделю встреча глав двух государств – 24 июня Лукашенко приезжал в Москву на парад Победы.

Ожидается, что сегодня же Путин обратится к россиянам. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Путин всегда обращается к россиянам перед важными голосованиями. В Кремле не расценивают такое обращение как агитацию. Напомним, 1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию, он объявлен выходным. При этом граждане могли голосовать всю минувшую неделю. Явка на утро 29 июня была 37,2% (данные ЦИК).

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Путин сегодня откроет Ржевский мемориал, пообщается с Лукашенко и обратится к россиянам

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, обращение к россиянам, ржевский мемориал



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