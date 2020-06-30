"Пришли всего семь человек". Заседание думы об отставке мэра Верхней Салды сорвалось

Заседание думы в Верхней Салде, на котором народные избранники должны были рассмотреть вопрос об отставке мэра Михаила Савченко, сорвалось из-за неявки большинства депутатов от партии "Единая Россия". Об этом сообщает "Правда УрФО" со ссылкой на собственный источник.

"Ещё на прошлой неделе председатель думской комиссии по законодательству Максим Костюк начал обзвон депутатов с настоятельными предложениями не ходить на заседание. Дело в том, что, помимо требования департамента, указавшего на нарушения главы, в думу поступило представление прокуратуры Верхней Салды о лишении главы полномочий", - сообщил источник.

Заседание, намеченное на 29 июня, было отменено, поскольку на нем собралось всего семь депутатов, включая только одного члена от фракции "Единая Россия" - председателя думы Игоря Гуреева. 30 июня дума также не будет заседать.

Напомним, причиной отставки являются допущенные мэром нарушения антикоррупционного законодательства: незадекларированный за 2019 г. проданный мэром автомобиль марки "Хонда CR-V" за 1 млн руб. и земельный участок за 400 тыс. руб.