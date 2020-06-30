Прокуратура назвала незаконным ограничение подачи воды в поселке под Барнаулом, жители которого перекрывали трассу

Действия владельца водонапорных сетей, из-за которого жители алтайского поселка Сибирская Долина перекрывали трассу, незаконны, сообщила по итогам проверки прокуратура Барнаула.

Ведомство подчеркнуло, что законом запрещено владельцам водопроводных сетей препятствовать транспортировке воды потребителям, а произвольное ограничение подачи воды нарушает права граждан.

Материалы проверки направлены в МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает Regnum.

Напомним, 24 июня жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт – таким образом они протестовали из-за проблем с водоснабжением.

Сообщалось, что в прокуратуре региона начали проверку информации. Согласно данным надзорного ведомства, жители жалуются на регулярные перебои водоснабжения, а также на то, что вода идет плохого качества. В мэрии города подтвердили, что в поселке такие проблемы действительно имеются.

В обращении жителей Сибирской Долины говорится, что виноват бывший застройщик, нынешний директор водоснабжающей организации "ВодСнаб" Виталий Гуров. Представители поселка утверждают, будто он хочет единолично завладеть сетями, которые и так с большим трудом определили в бесхозяйственные. По их сведениям, Гуров владеет скважиной и башней, которые изначально были присоединены к продаваемым участкам.